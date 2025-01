Endrick tira a camisa após comemorar o seu segundo gol no jogo - Javier Soriano / AFP

Publicado 17/01/2025 14:02

Rio - Endrick voltou a brilhar com a camisa do Real Madrid. O atacante brasileiro, de 18 anos, marcou duas vezes na prorrogação e foi decisivo para a vitória por 5 a 2 sobre o Celta de Vigo, nesta quinta-feira (16), pelas oitavas de final da Copa do Rei. Após a partida, ele foi elogiado pela imprensa espanhola.

"Quem salvou o time foi Endrick, jogador fantasma nos últimos dois meses, com dois golaços. Foi sua primeira noite providencial e um razoável pedido de melhor trato", destacou o jornal espanhol "AS" após a vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo.

Sem receber muitas oportunidades nos últimos meses, Endrick entrou em campo aos 34 minutos da etapa final, no lugar de Mbappé, quando o Real Madrid vencia por 2 a 0. O Celta de Vigo descontou aos 38 e, depois, empatou aos 46, de pênalti, forçando a prorrogação.

A falta de confiança se tornou a maior inimiga do Real Madrid. O primeiro tempo da prorrogação foi tenso, mas o gol de Endrick aos três minutos do segundo tempo da prorrogação trouxe alívio. Valverde ampliou aos sete, com belo gol de fora da área, e o brasileiro voltou a marcar, desta vez de calcanhar, aos 14.

"Para acabar (com a falta de confiança), ajudaram Endrick, com uma grande finalização, e Valverde, com um chute monumental, para fechar a classificação em uma goleada enganosa", pontuou o jornal espanhol "Marca".