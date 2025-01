Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 17/01/2025 13:44

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, completou na última quinta-feira, o seu aniversário de 29 anos. Nas redes sociais, a beldade recebeu muitas felicitações, inclusive de Larissa Riquelme, modelo paraguaia, que ficou conhecida como musa da Copa do Mundo de 2010.

"Feliz aniversário, Sole, a bebê mais linda. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre!", escreveu a beldade paraguaia. A musa do Olímpia respondeu com gratidão: "Obrigado, deusa".

Larissa Riquelme, de 39 anos, é uma modelo e atriz paraguaia. Na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, ela ficou bastante conhecida por comparece as partidas da seleção do seu país, sempre com modelitos ousados.

Sole Cardozo faz muito sucesso no Paraguai como apresentadora em programas de TV e também de rádio. A beldade faz publicidade para uma rede de motéis e preservativos. Musa do Olimpia, principal clube do país, Sole Cardozo tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.