Manchester City goleou o Ipsiwch Town por 6 a 0 - Ben Stansall / AFP

Manchester City goleou o Ipsiwch Town por 6 a 0Ben Stansall / AFP

Publicado 19/01/2025 19:35 | Atualizado 19/01/2025 21:40

Rio - O Manchester City superou a crise e embalou na temporada. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola goleou o Ipsiwch Town por 6 a 0, neste domingo (19), fora de casa, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, e entrou no G-4. Phil Foden foi o destaque com dois gols — Kovacic, Doku, Haaland e McAtee marcaram os outros.

Atual campeão inglês, o Manchester City encaminhou a vitória no primeiro tempo. Foden abriu o placar aos 27 minutos — e voltou a marcar aos 42. No meio do caminho, Kovacic, aos 30, ampliou. Na etapa final, Doku transformou a vitória em goleada, aos 4, enquanto Haaland e McAtee, aos 12 e 21, respectivamente, completaram o placar.

Com a vitória, o Manchester City chegou aos 38 pontos e assumiu provisoriamente a quarta posição. O Chelsea pode tomar o posto, nesta segunda-feira (20), contra o Wolverhampton. Os Citizens voltam a campo na próxima quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), contra o PSG, fora de casa, pela Liga dos Campeões.