Léo Batista é um dos grandes ícones do jornalismo brasileiroReprodução

Publicado 19/01/2025 18:57

ícone do jornalismo brasileiro que morreu neste domingo (19), será velado nesta segunda-feira (20), a partir das 14h (de Brasília), em General Severiano, sede do Botafogo, clube do coração do apresentador, na Zona Sul do Rio. A cerimônia será aberta ao público. Rio - O corpo de Léo Batista,, será velado nesta segunda-feira (20), a partir das 14h (de Brasília), em General Severiano, sede do Botafogo, clube do coração do apresentador, na Zona Sul do Rio. A cerimônia será aberta ao público.

Fãs e amigos poderão se despedir do apresentador até 16h30 (de Brasília). O enterro acontecerá em cerimônia fechada, apenas para familiares e amigos próximos. Os detalhes não foram divulgados pela família.

Léo Batista estava internado desde 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Ele morreu em decorrência de um tumor no pâncreas.

Léo Batista trabalhava na TV Globo há mais de cinco décadas, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora. Ícone do jornalismo esportivo, iniciou sua carreira no rádio, onde atuava tanto no noticiário esportivo quanto no geral. Depois, ficou conhecido como uma das vozes mais emblemáticas da TV brasileira, ganhando o apelido de "voz marcante".

Em mais de 70 anos de carreira, Léo Batista participou da cobertura de 13 edições de Copas do Mundo e Olimpíadas. Além disso, se tornou pioneiro na ancoragem de programas importantes da Globo, como "Jornal Hoje", "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular", além de ter criado a icônica "zebra" ao exibir os gols do "Fantástico".