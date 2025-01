Galvão Bueno e Léo Batista - Divulgação/TV Globo

Publicado 19/01/2025 18:36

morreu neste domingo (19) aos 92 anos. Em suas redes sociais, o narrador relembrou como foi seu último encontro com o jornalista e exalta o legado da voz marcante da TV brasileira. Rio - Galvão Bueno prestou uma homenagem para o apresentador Léo Batista, que. Em suas redes sociais, o narrador relembrou como foi seu último encontro com o jornalista e exalta o legado da voz marcante da TV brasileira.

Meu último encontro com Léo Batista!! Falando de Pelé e Senna!! E vc mais uma vez estava certo, Léo!! Só morre de verdade quem nunca mais é lembrado!! Vc continuará vivendo, sempre, como um gigante das emoções!! pic.twitter.com/KQZJWtuqhr — Galvão Bueno (@galvaobueno) January 19, 2025 "Meu último encontro com Léo Batista!! Falando de Pelé e Senna!! E vc mais uma vez estava certo, Léo!! Só morre de verdade quem nunca mais é lembrado!! Vc continuará vivendo, sempre, como um gigante das emoções!!", escreveu Galvão.

Léo Batista trabalhava na TV Globo há mais de cinco décadas, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora. Ícone do jornalismo esportivo, iniciou sua carreira no rádio, onde atuava tanto no noticiário esportivo quanto no geral. Depois, ficou conhecido como uma das vozes mais emblemáticas da TV brasileira, ganhando o apelido de "voz marcante".



Em mais de 70 anos de carreira, Léo Batista participou da cobertura de 13 edições de Copas do Mundo e Olimpíadas. Além disso, se tornou pioneiro na ancoragem de programas importantes da Globo, como "Jornal Hoje", "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular", além de ter criado a icônica "zebra" ao exibir os gols do "Fantástico".