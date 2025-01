Vitor Roque é atacante do Betis - Divulgação / Betis

Publicado 22/01/2025 10:30 | Atualizado 22/01/2025 10:32

Rio - Sem sucesso nas tentativas por Claudinho e Andreas Pereira, o Palmeiras busca uma contratação de impacto que venha do exterior. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o Verdão ofereceu algo em torno de 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atacante Vitor Roque.

A operação seria por 80% dos direitos do brasileiro e superaria a opção de compra que o Betis tem no contrato de empréstimo junto ao Barcelona, clube que detém os direitos de Vitor Roque. Apesar disso, o clube catalão teria "congelado" a operação no momento.

O Palmeiras, no entanto, irá insistir pelo negócio e pode até tentar a contratação do atacante novamente no fim da temporada europeia, em junho. Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031 e seu empréstimo junto ao Betis se encerra no meio de 2025.

Vitor Roque, de 19 anos, foi comprado junto ao Barcelona em 2023 por 40 milhões de euros (cerca de R$ 213,4 milhões na cotação da época) fixos com outros valores em metas. Sem destaque no clube catalão, ele foi emprestado ao Betis. Na atual temporada, o jovem entrou em campo em 27 jogos, fez sete gols e deu duas assistências.