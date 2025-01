Liverpool venceu mais uma no Campeonato Inglês - AFP

Liverpool venceu mais uma no Campeonato InglêsAFP

Publicado 25/01/2025 14:10 | Atualizado 25/01/2025 14:12

Inglaterra - Líder do Campeonato Inglês, o Liverpool voltou a vencer pela competição, neste sábado. Em Anfield, os Reds não tiveram dificuldades para superar o Ipswich, e aplicaram uma goleada de 4 a 1. O resultado fez o clube inglês não dar bobeira em relação a vantagem que tem a ponta da competição.

A vitória foi construída na primeira etapa. Com dez minutos, Szoboszlai abriu o placar. O húngaro recebeu de Konaté passou pela marcação da equipe adversária e finalizou para por o Liverpool em vantagem. Principal destaque dos Reds, Mohamed Salah fez o segundo. O egípcio ampliou após cruzamento de Gakpo, que Szoboszlai não conseguiu finalizar. O craque acertou o chute e balançou as redes. Antes do intervalo, Gakpo fez o terceiro.

Na segunda etapa, o Liverpool continuou em cima e criou mais oportunidades. A vitória se transformou em goleada aos 20 minutos. Gakpo aproveitou cruzamento de Alexander-Arnold e fez o quarto gol dos Reds. Com larga vantagem, o líder relaxou um ponto e viu o Ipswich diminuir com Greaves aos 44 minutos, mas nada que ameaçasse mudar o panorama da partida.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, os Reds vão encarar o Bournemouth, que faz boa campanha e ocupa a sexta colocação, fora de casa, no próximo sábado. Na zona de rebaixamento, o Ipswich tentará se recuperar contra o lanterna Southampton, em seus domínios. Os dois jogos ocorrem no mesmo dia.