Arsenal teve dificuldades, mas derrotou o Wolves - AFP

Publicado 25/01/2025 13:57

Inglaterra - Não foi fácil, mas o Arsenal voltou a vencer pelo Campeonato Inglês. Fora de casa, a equipe londrina derrotou o Wolverhampton por 1 a 0. O gol da vitória saiu apenas no segundo tempo e com a participação do brasileiro Gabriel Martinelli. O volante João Gomes foi expulso um pouco antes e facilitou a vida dos Gunners.

A partida foi bastante equilibrada, com os Wolves criando inclusive oportunidades de gols. Apesar do Arsenal estar na segunda colocação e os donos da casa lutando contra o rebaixamento, os Gunners não conseguiram ter o controle da partida no Molineux.

A situação ficou mais tranquila para o Arsenal aos 25 minutos do segundo tempo. Cria do Flamengo, o volante João Gomes recebeu o segundo cartão amarelo após fazer falta em Timber. Após a expulsão, o brasileiro ainda teve que ver o treinador Vítor Pereira, que também passou pelo Rubro-Negro e pelo Corinthians, esbravejar muito.

O gol da vitória dos visitantes ocorreu três minutos depois. Martinelli fez bela jogada pela direita e cruzou, a defesa do Wolves afastou, mas a bola chegou nos pés de Calafiori. O italiano finalizou cruzado e conseguiu vencer o goleiro José Sá.

Com o resultado, o Arsenal não permitiu que o Liverpool aumentasse a vantagem na liderança. Os Gunners tem 45 pontos, oito a menos que os Reds. No entanto, a equipe de Londres tem uma partida a mais. Na próxima rodada, os vice-líderes enfrentarão o Manchester City, em casa, no próximo dia 2. O Wolves recebem o Aston Villa, um dia antes.