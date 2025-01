Comemoração de Haaland em vitória do Manchester City sobre o Chelsea - Oli Scarff / AFP

Publicado 25/01/2025 16:41

Inglaterra - Neste sábado (25), o Manchester City venceu o Chelsea por 3 a 1 no Etihad Stadium, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Os Blues saíram na frente com Madueke, após um vacilo da defesa, mas Gvardiol, Haaland e Foden apareceram para dar a virada ao time da casa.

Com o resultado, os Citizens chegaram aos 41 pontos e subiram para a quarta colocação. O Chelsea foi ultrapassado pela equipe de Manchester e também pelo Newcastle. Agora, fica em sexto, com 40.

Os gols

O Chelsea abriu o placar logo aos três minutos, após um vacilo do recém-chegado Khusanov. O zagueiro recuou errado de cabeça, e a bola sobrou para Jackson, que tocou para Madueke chutar para o gol aberto.

O City botou a cabeça no lugar e conseguiu deixar tudo igual aos 42 minutos. Matheus Nunes ficou cara a cara com o goleiro, e Sánchez subiu o muro, mas Gvardiol apareceu para pegar o rebote e mandou para o fundo das redes.

A virada veio aos 23 minutos do segundo tempo. Ederson lançou Haaland, que venceu a disputa com o zagueiro, ajeitou o corpo e finalizou por cima do goleiro Sánchez.

Na marca dos 42, o Manchester City selou a vitória. Haaland recebeu a bola no meio de campo, fez o pivô e acionou Phil Foden. O atacante invadiu a área, ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou.

Agenda

O Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira, às 17h, para enfrentar o Club Brugge (BEL) no Etihad, pela Liga dos Campeões. Já o Chelsea segue focado no Inglês. Os Blues voltam a campo no dia 3 de fevereiro (segunda-feira), também às 17h, para medir forças com o West Ham no Stamford Bridge.