Santos vestiu a camisa do Flamengo em 2022 e 2023Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/01/2025 14:55

Ex- Flamengo , Santos está de casa nova para a temporada de 2025. O goleiro, de 34 anos, que pertence ao Fortaleza, acertou seu retorno ao Athletico-PR para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta assinará por empréstimo de dois anos com o Furacão, clube onde foi revelado e viveu melhor momento na carreira.

Santos chega ao Athletico como reposição à saída de Léo Linck, que acertou com o Botafogo , e irá disputar a titularidade com Mycael. A informação do acerto foi divulgada pelo canal "Trétis".

Pelo Flamengo, o goleiro disputou 63 jogos entre entre 2022 e 2023. Em janeiro de 2024, ele se transferiu para o Fortaleza.

Em sua passagem pelo Rubro-Negro, Santos conquistou os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, sendo essas as grandes conquistas da carreira. Ouro Olímpico em 2021, em Tóquio, o experiente arqueiro regressa ao clube de Curitiba, onde levantou os troféus da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e Copa do Brasil (2019).