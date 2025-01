Gabriel Batista, ex-Flamengo, em ação pelo Santa Clara, de Portugal - Divulgação / Santa Clara

Publicado 28/01/2025 14:53

Portugal - O goleiro Gabriel Batista, ex-Flamengo, sofreu ameaças de morte e ataques racistas nas redes sociais após sua equipe, o Santa Clara, empatar em 1 a 1 com o Porto, no último fim de semana. Durante a partida, o brasileiro chegou a defender uma cobrança de pênalti do também brasileiro Galeno.

Gabriel Batista foi vítima de ataques racistas em Portugal Reprodução "Infelizmente ainda existem pessoas que acham que tem passe livre para fazer o que querem e saem impunes. Internet não é terra sem lei para esse tipo de gente achar que pode ofender os outros por causa da cor da pele. O futebol e o esporte no geral é um espaço para união, não para segregação. Espero que essa pessoa repense seus atos. Eu sigo de cabeça erguida. Nada vai me abalar. Mas também não posso receber essas mensagens e deixar passar", escreveu Gabriel ao compartilhar os insultos que sofreu.

Em nota, o Santa Clara repudiou o ocorrido e afirmou que esse tipo de situação não pode ser "banalizada" no futebol. O Sindicato dos Jogadores também se manifestou.

"Infelizmente, seja na vitória ou na derrota, as redes sociais continuam a ser um lugar de covardia e sentimento de impunidade", diz a nota do Sindicato.

Com o empate, o Santa Clara ficou na 5ª colocação do Campeonato Português, com 32 pontos.