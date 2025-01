Neymar em ação com a camisa do Santos - Ivan Storti / Santos FC

Publicado 28/01/2025 16:15

São Paulo - Neymar está de volta ao Santos. Após a rescisão de contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, confirmou nesta terça-feira (28) que o atacante está de volta . Abaixo, relembre cinco golaços do jogador com a camisa do time paulista:





O atacante defendeu a equipe profissional do Santos entre 2009 e 2013. No período, disputou 225 partidas, fez 136 gols e distribuiu 63 assistências. Além disso, conquistou: a Copa do Brasil em 2010; o Campeonato Paulista em 2010, 2011 e 2012; a Libertadores em 2011; e a Recopa Sul-Americana em 2012.

Ele deve desembarcar no Brasil nesta quarta-feira (29) e ser apresentado na quinta (30), no Pacaembu, com a festa seguindo para a Vila Belmiro.