Jürgen Klopp com a camisa do Red Bull BragantinoAri Ferreira | Red Bull Bragantino

Publicado 28/01/2025 17:14 | Atualizado 28/01/2025 17:16

São Paulo - Jürgen Klopp está no Brasil para conhecer de perto o Red Bull Bragantino. Ele, que é diretor global de futebol da Red Bull, acompanhará dois jogos do Massa Bruta e ainda visitará a estrutura do clube.

O alemão assistirá à partida contra o Palmeiras, que acontecerá às 19h30 desta terça-feira (28), no Allianz Parque. Posteriormente, verá o duelo diante do Novorizontino, marcado para a próxima sexta-feira (31), também às 19h30, mas no Estádio Nabi Abi Chedid.

Na manhã desta terça (28), ele foi ao CT do São Paulo, em Cotia, para acompanhar uma partida da equipe sub-17 do Massa Bruta. Klopp foi visto junto com o ex-atacante da seleção alemã Mario Gómez, que também trabalha para a Red Bull.

Cargo na empresa



A Red Bull confirmou a contratação de Klopp para a função de diretor global de futebol em outubro de 2024 . Ele dará suporte aos diretores e ajudará a desenvolver novos técnicos para as equipes, além de buscar jovens talentos.

"Quero desenvolver, melhorar e apoiar o incrível talento futebolístico que temos à nossa disposição. Vejo meu papel principalmente como um mentor para os treinadores e a gerência dos clubes. Sou parte de uma organização que é única, inovadora e com visão de futuro", afirmou diretor quando foi anunciado.

A rede de clubes da Red Bull conta, além do Bragantino, com RB Leipzig (Alemanha), RB Salzburg (Áustria), New York RB (Estados Unidos) e FC Liefering (Áustria).