Publicado 01/02/2025 12:16 | Atualizado 01/02/2025 12:35

A Panam Sports confirmou neste sábado (1º) as candidaturas de Rio-Niteró i e também de Assunção, no Paraguai, para receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. Agora, dá-se início àa receber o evento.

Brasileiros e paraguaios terão até o dia 30 de abril para apresentar o dossiê oficial, detalhando como será a infraestrutura, os locais de provas, assim como o financiamento. Se alguém não entregar o documento, será desclassificado.



Caso ambas sejam aprovadas, haverá uma votação no segundo semestre de 2025 para definir a sede do Pan, ainda sem local e data definidos.



No dia 1º de maio, a Panam criará uma Comissão Avaliadora que analisará todos os aspectos relacionados à candidatura, além de visitar as cidades.



"Comemoramos com entusiasmo o recebimento de duas grandes propostas do continente. Somos profundamente gratos aos Comitês Olímpicos Nacionais, aos governos e autoridades do Paraguai e do Brasil por enviarem suas propostas. Desejamos a eles todo o sucesso neste emocionante processo que, sem dúvida, fortalecerá o desenvolvimento do esporte em nossa região", afirmou a secretária geral da entidade, Jimena Saldaña.



A aposta de Rio-Niterói



A candidatura brasileira aposta principalmente na experiência e na estrutura do Pan de 2007 e, principalmente, da Olimpíada de 2016. Entre as promessas de candidatura estão as obras da linha 3 do metrô, que ligaria Rio a Niterói, assim como a antecipação das obras de despoluição da Baía de Guanabara e também da reforma do Estádio Caio Martins.

A Vila Olímpica seria na zona portuária carioca, numa oportunidade de desenvolver ainda mais a região, além de ser próxima à cidade fluminense.



Já Assunção conta com a força política. O presidente do Comitê Olímpico Paraguaio, Camilo Pérez López Moreira, é um dos vice-presidentes da PanAm Sports. Além disso, a cidade também deseja sediar os Jogos Olímpicos da Juventude em 2030.