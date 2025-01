Paes discursa na entrega do dossiê da postulação conjunta para a candidatura de Rio e Niterói - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/01/2025 07:00





"Eu acho até meio óbvio, porque temos todos os equipamentos já. Mas assim, como tem muitos esportes ao ar livre, eu acho que em todas as arenas temporárias que a gente tiver que fazer, tudo que for esporte ao ar livre, faremos em Niterói. São 36 modalidades esportivas. Assim, eu acho que mesmo tendo a Praia de Copacabana, tem que fazer na de Icaraí. Até porque a vista mais bonita do Rio é de lá", disse Eduardo Paes, em tom bem humorado. Na tarde da última quinta-feira (15), no Centro de Treinamento Comitê Olímpico Brasileiro, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, os prefeitos Eduardo Paes e Rodrigo Neves (Niterói) oficializaram as candidaturas das cidades como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 . Em ação repleta de confiança pelo sucesso, Paes destacou a aptidão do Rio devido às estruturas dos legados de 2007 e 2016, além do amplo espaço natural da Cidade Sorriso para outras modalidades."Eu acho até meio óbvio, porque temos todos os equipamentos já. Mas assim, como tem muitos esportes ao ar livre, eu acho que em todas as arenas temporárias que a gente tiver que fazer, tudo que for esporte ao ar livre, faremos em Niterói. São 36 modalidades esportivas. Assim, eu acho que mesmo tendo a Praia de Copacabana, tem que fazer na de Icaraí. Até porque a vista mais bonita do Rio é de lá", disse Eduardo Paes, em tom bem humorado.

O prefeito aproveitou a oportunidade da celebração da candidatura para destacar sua experiência na chegada de grandes eventos. Com a chancela dos Jogos Olímpicos de 2016, Paes aposta que, com Neves, promoverá a maior edição da história do Pan.



"Eu quero deixar um recado aos membros do COB, ao pessoal do esporte, aos atletas. Vamos com toda experiência. E aí, o bom da vida é quando a gente segue nos acerto e tem capacidade de reconhecer os ajustes. E é isso que vamos fazer. A mais incrível de todas as edições de Jogos Pan-Americanos, em 2031, nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro".

Para finalizar, sempre com sorriso no rosto e exaltando grandes espetáculos, Eduardo Paes projetou até mesmo a abertura dos Jogos. Questionado sobre a importância dos eventos recentes na cidade para os holofotes, brincou sobre trazer ainda mais estrelas para festejar, caso vença a concorrência, a recepção daqui a seis anos.

"Acabaram de me dar uma ideia. Vamos chamar a Madonna, quem for fazer o show desse ano e dos próximos anos, e a gente faz a abertura do Pan-Americano".