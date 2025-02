Salah vive grande fase nesta temporada - Glyn Kirk / AFP

Publicado 01/02/2025 14:01 | Atualizado 01/02/2025 14:08

Inglaterra - O Liverpool segue imparável no Campeonato Inglês. Os Reds derrotaram o Bournemouth por 2 a 0 neste sábado (1º) e abriram vantagem momentânea de nove pontos na liderança da competição.

O nome da partida, claro, não poderia ser outro. Mohamed Salah, que vive uma temporada mágica, foi o autor dos dois gols da vitória.

Primeiro, o egípcio abriu o placar em uma cobrança de pênalti. Aos 29 minutos da etapa inicial, Gakpo foi derrubado por Cook dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. O camisa 11, então, pegou a bola e converteu no canto esquerdo do goleiro.

O Bournemouth ainda chegou a empatar pouco tempo depois com Brooks. Porém, no início da jogada, foi assinalado o impedimento de Kerkez.

Já na etapa final, aos 29, Salah deixou sua marca novamente, ampliando o marcador com um golaço. Em jogada característica pelo lado direito, gingou para cima do marcador e acertou um belo chute colocado no ângulo.

Agora, o Liverpool aguarda o clássico entre Arsenal e Manchester City no domingo (2), às 13h30 (de Brasília), para saber se a "gordura" para os Gunners, vice-colocado, continuará nos nove pontos ou se diminuirá.