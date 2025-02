Carlinhos com a camisa do Vitória - Victor Ferreira/EC Vitória

Carlinhos com a camisa do VitóriaVictor Ferreira/EC Vitória

Publicado 05/02/2025 17:22

Rio - Emprestado pelo Flamengo até o fim do ano ao Vitória, o atacante Carlinhos, de 27 anos, foi apresentado pelo clube baiano, nesta quarta-feira. O centroavante celebrou o acordo com o Leão da Barra e disse que chegou ao seu novo desafio para balançar as redes.

"Muito feliz de ter chegado a um grande clube. Muito motivado para vestir a camisa do Vitória para fazer gols e o mais importante que é o Vitória vencer. Ontem (terça) eu vi meu novo companheiro fazendo gol. É gratificante porque todo mundo ganha e assim a gente segue brigando na competição", disse o atacante.

No Vitória, Carlinhos terá a oportunidade de disputar o Campeonato Brasileiro e tem como meta repetir o desempenho de Alerrandro, que emprestado pelo Bragantino ao clube baiano no ano passado se tornou artilheiro da competição.

"Responsabilidade boa. Todo momento a gente pensa em fazer como o Alerrandro fez. Também penso em fazer a minha história aqui. Não sei se da mesma forma, pode ser com menos ou mais gols. O mais importante é ajudar o Vitória", disse.

Carlinhos foi o vice-artilheiro do Carioca no ano passado e acabou comprado pelo Flamengo. No clube carioca, ele entrou em campo em 20 jogos e anotou cinco gols. O centroavante fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil em 2024.