Apresentação de Antony no BetisCristina Quicler / AFP

Publicado 05/02/2025 17:08 | Atualizado 05/02/2025 17:10

Espanha - O Betis apresentou Antony na Ciudad Deportiva Luis del Sol, o centro de treinamento dos Verdiblancos, nesta quarta-feira (5). Na conversa com os jornalistas, o atacante afirmou que sentiu "uma certeza no coração" ao explicar a escolha pelo clube espanhol. Ele pertence ao Manchester United e ficará emprestado até o fim da temporada 2024/25

"Tive propostas, mas quando apareceu o Betis senti uma certeza no meu coração que me deixou tranquilo, muito feliz por estar aqui. Espero conquistar muitos objetivos", contou Antony.

Antony se destacou no São Paulo, onde foi revelado. O bom desempenho chamou a atenção do Manchester United, que o contratou em 2022 por 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 504 milhões na cotação da época).

Na Inglaterra, porém, ele não conseguiu repetir as boas atuações anteriores. Antony disputou 94 partias, anotou 12 gols e deu cinco assistências. O atacante também fez parte do elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

"O que eu quero é recuperar a minha melhor versão, é o primeiro passo para ser feliz e contente. Aqui está sendo incrível com todo o clube, com a cidade, com tudo. Agora temos que trabalhar dia após dia para estar no melhor nível e ajudar a equipe", disse o atacante.

Outro reforço

Cucho Hernández ao lado de Antony Cristina Quicler / AFP

O clube espanhol também apresentou Cucho Hernández, ex-Columbus Crew (EUA). O atacante foi alvo do Glorioso para substituir Tiquinho Soares , mas não houve acordo. O contrato com o Betis é válido até 2030.

"Foram vários clubes interessados devido ao grande trabalho nos Estados Unidos. Apareceu essa grande oportunidade. E quando Deus te dá algo assim e flui, você deve aproveitar. Fico encantado e muito feliz por estar aqui", destacou Cucho.