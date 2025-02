Nwaneri está sendo utilizado com mais frequência no Arsenal nesta temporada - Josep Lago / AFP

Nwaneri está sendo utilizado com mais frequência no Arsenal nesta temporadaJosep Lago / AFP

Publicado 05/02/2025 17:23

Inglaterra - O jovem Ethan Nwaneri foi proibido de frequentar o vestiário do Arsenal. Mas calma, o motivo não é sério. Por ter 17 anos, ele não pode dividir o mesmo ambiente com seus companheiros maiores de idade.

Segundo as leis de proteção da Premier League, o atacante só estará liberado quando completar 18 anos, no dia 21 de março. A medida, no entanto, deixou Mikel Arteta, técnico dos Gunners, incrédulo.

"Ethan não pode ficar em nosso vestiário ainda, o que é inacreditável. Ele precisa se vestir em outro lugar, mesmo no dia do jogo", disse Arteta.

Nwaneri chamou a atenção no último final de semana, quando marcou um golaço para dar ponto final na goleada de 5 a 1 do Arsenal sobre o Manchester City. Nesta temporada, ele está sendo utilizado com maior frequência na equipe profissional. Até o momento, já fez 22 jogos e marcou sete gols.

O inglês, inclusive, é o atleta mais novo a entrar em campo pelo Campeonato Inglês. Aos 15 e 181 dias de vida, entrou em campo no duelo com o Brentford, no dia 18 de setembro de 2022.