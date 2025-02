Cristiano Ronaldo e Marcelo fizeram história no Real Madrid - Reprodução

Publicado 06/02/2025 15:14

anunciou sua aposentadoria nesta quinta-feira (6). O craque português exaltou a carreira do amigo, com quem ganhou quatro Ligas dos Campeões pelo time espanhol. Rio - Ex-companheiro de Marcelo no Real Madrid, Cristiano Ronaldo fez questão de mandar uma mensagem para o agora ex-lateral, que. O craque português exaltou a carreira do amigo, com quem ganhou quatro Ligas dos Campeões pelo time espanhol.

Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida. pic.twitter.com/8RJAQAfdNK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 6, 2025

"Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida", escreveu Cristiano Ronaldo.

Marcelo e Cristiano Ronaldo foram companheiros no Real Madrid por mais de nove anos. A parceria chegou ao fim em 2018, quando o camisa 7 se transferiu para a Juventus, da Itália.

Marcelo estava sem clube desde novembro de 2024, quando o Flu anunciou a rescisão de seu contrato. O agora ex-jogador se desentendeu com o técnico Mano Menezes no empate em 2 a 2 com o Grêmio, pelo Brasileirão, no Maracanã.

Apesar da saída conturbada, Marcelo está marcado na história do clube. Com a camisa do Fluminense, o Moleque de Xerém conquistou o Campeonato Carioca (2023), a Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024).



Durante a passagem, o Tricolor rebatizou o Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém, para Estádio Marcelo Vieira, em homenagem ao lateral-esquerdo.