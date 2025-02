Salah deixou sua marca mais uma vez, mas não conseguiu evitar tropeço do Liverpool - Paul Ellis / AFP

Publicado 12/02/2025 18:54

Inglaterra - Com um gol no último minuto, o Everton conseguiu arrancar um empate em 2 a 2 contra o Liverpool e frustrou os planos do rival de abrir nove pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira (12). Beto e Tarkowski balançaram as redes para os donos da casa. MacAllister e Salah fizeram para os Reds.

O início do clássico de Merseyside foi agitado. Logo aos 11 minutos, o Everton abriu o placar. Beto recebeu livre de Branthwaite dentro da área e finalizou no canto esquerdo de Alisson. No entanto, a vantagem durou pouco.

Cinco minutos depois, Salah cruzou e MacAllister desviou de cabeça para igualar o marcador. As emoções da primeira etapa, porém, ficaram por ali, já que os dois tentos foram as únicas grandes chances criadas pelas equipes.

O cenário para o segundo tempo não mudou. Apenas aos 27 o duelo ganhou movimentações. Salah pegou o rebote da finalização de Luis Díaz e virou o placar para o Liverpool.

Quando parecia que tudo caminhava para mais uma vitória da equipe comandada por Arne Slot no Inglês, Tarkowski aproveitou a sobra de um cruzamento para a área e empatou o jogo no último lance, levando os presentes no Goodison Park à loucura.

O clássico desta quarta foi o último entre os rivais no estádio, que será demolido. O Everton irá sediar seus jogos em uma nova arena ao final da temporada, cujo custo está estimado em mais de R$ 5 bilhões.

Situação das equipes no Inglês

Mesmo com o tropeço, o Liverpool continua mais líder do que nunca. São 57 pontos conquistados, sendo sete de vantagem para o Arsenal, em segundo. O Everton, por sua vez, está em 15º, mas em "situação confortável", já que são 10 pontos na frente do Leicester, que abre a zona do rebaixamento.