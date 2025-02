Luiza Marcato é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Luiza Marcato é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2025 17:50

Rio - A musa do OnlyFans, Luiza Marcato, já publicou muitas fotos com a camisa do Flamengo e já revelou que torce pro rubro-negro carioca. Porém, ela contou uma grande curiosidade sobre a maneira de como assisti os jogos do clube carioca no sofá da sua casa. A catarinense confirmou que assisti as partidas pelada e isso já virou uma tradição.

"Eu adoro assistir pelada os jogos do Flamengo no meu apartamento. Isso virou uma tradição, porque eu fiz isso ano passado quando fomos campeões cariocas e repetimos a dose na Copa do Brasil quando eliminamos o Corinthians e na final também. Quero repetir a dose agora nas finais do estadual mais uma vez", afirma.



A modelo e influenciadora disse que os vizinhos já notificaram quando ela está assistindo os jogos do Flamengo.

"Os meus vizinhos não são flamenguistas e ficam nervosos quando assisto os jogos, porque faço muito barulho e sempre estou acompanhada das minhas amigas. A gente sabe que o Flamengo é o time com a maior torcida do Brasil e sempre combinamos de assistir juntas. Aí começamos as brincadeiras e acabamos celebrando bem juntinhas. Tomara que o time seja mais vezes campeão, daí vai ter mais conteúdos do Flamengo. Isso só me faz ver que o Flamengo está comigo em todas as horas", relata.



Devido a agenda lotada de compromissos, ela garantiu que não consegue assistir todos os jogos do time rubro-negro, mas prometeu que irá se esforçar para assistir mais vezes e quem sabe ver um jogo no Maracanã.



"Eu quero muito ver um jogo no Maracanã. Muitos seguidores já me convidaram para assistir o jogo de graça, mas não fica difícil porque não moro no Rio de Janeiro, mas quem sabe na próxima viagem ao Rio, eu não vá ao estádio ver o Flamengo", diz.