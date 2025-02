Ronaldo Fenômeno - Daniel Ramalho / AFP

Publicado 24/02/2025 15:00 | Atualizado 24/02/2025 15:05

Rio - Ronaldo voltou a ser alvo de protestos dos torcedores do Real Valladolid. O clube comandado pelo Fenômeno foi goleado pelo Athletic Bilbao por 7 a 1, neste domingo (23), pelo Campeonato Espanhol, e gerou a revolta contra o presidente e dono do clube.

Com o resultado, o Real Valladolid se afundou na lanterna do Campeonato Espanhol e corre risco de mais um rebaixamento sob a gestão de Fenômeno. Indignados, os torcedores fizeram um pedido formal ao clube para que seja realizado um reembolso dos ingressos.

"Você pode ganhar, empatar ou perder. O que é indefensável é a falta de competitividade. O perdão não é mais válido, as ações são. De agora até a 38ª rodada, nossa história e nosso brasão serão respeitados", diz o pedido formal dos torcedores.

Foi a sexta derrota consecutiva do Real Valladolid. O time do presidente Ronaldo Fenômeno, que ocupa a lanterna, volta a campo na próxima sexta-feira (28), às 17h (de Brasília), contra o Las Palmas, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.