Yenys Olmedo é torcedora do Olimpia - Reprodução / Instagram

Yenys Olmedo é torcedora do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 25/02/2025 19:30

Rio - A musa do Olimpia, Yenys Olmedo, contou que costuma receber convites e cantadas nas redes sociais. A maioria delas, ela garante que não responde. A beldade deu a dica de que um homem precisa fazer para chamar sua atenção.

fotogaleria

"Tem muita gente que me convida para restaurantes, baladas e até quer me levar para passear, mas se eu não gosto do cara, eu não atendo, muito menos quem não tem dinheiro nem imaginação", disse em entrevista ao site "Popular".

Yenys Olmedo contou que para aceitar um convite ela precisa ser cativada pelo interessado. A beldade reforçou que recebe muitas propostas.

"O homem tem que me impressionar, eu tenho que admirá-lo para gostar dele e aceitar sua proposta, caso contrário ele é só mais um", finalizou.