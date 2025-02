Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 25/02/2025 19:00

Rio - O bom começo de Neymar no Santos continua sendo notícia na imprensa europeia. O jornal espanhol "AS" falou sobre a expectativa de um possível retorno do atacante para a seleção brasileira e afirmou que o camisa 10 será chamado por Dorival Júnior para a próxima partida do Brasil.

"Sua excelente forma chega em um momento crucial, poucos dias antes do técnico brasileiro Dorival anunciar sua convocação para as partidas contra Colômbia (20 de março) e Argentina (25 de março). Porque Neymar sonha em vestir as cores de um Brasil que perdeu seu grande craque. Ele será a grande surpresa da próxima seleção canarinha depois de mais de dois anos longe da Granja Comary", disse.

Neymar, de 33 anos, fez dois gols e deu três assistências nos dois últimos jogos pelo Santos. Ele figura na pré-lista de Dorival para as partidas contra Colômbia e Argentina, em março, pelas Eliminatórias. A convocação será no próximo dia 7.

"Pessoas próximas ao jogador estão otimistas quanto ao seu retorno. Neymar mostrou que está em ótima forma física para merecer o privilégio de fazer parte da lista de Dorival. O camisa dez é uma figura fundamental na Seleção, um ídolo da nova geração, querido por todo o vestiário e cuja ausência tem sido sentida, principalmente no meio esportivo. A CBF sabe da sua influência no futebol brasileiro", finalizou o diário.