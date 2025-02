Rodrigo Muniz em ação durante Wolverhampton x Fulham - Divulgação/X @FulhamFC

Rodrigo Muniz em ação durante Wolverhampton x FulhamDivulgação/X @FulhamFC

Publicado 25/02/2025 18:28 | Atualizado 25/02/2025 18:29

Inglaterra - A base do Flamengo "esteve presente" na vitória do Fulham sobre o Wolverhampton por 2 a 1 no Molineux Stadium, nesta terça-feira (25), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. O volante João Gomes marcou para os Wolves, e o atacante Rodrigo Muniz anotou o gol que garantiu o triunfo da equipe visitante.

João Gomes comemora gol marcado pelo Wolverhampton Divulgação/X @Wolves

Além dos crias, um ex-jogador do Rubro-Negro também se destacou. Andreas Pereira deu a assistência para Sessegnon abrir o placar logo no primeiro minuto de partida.

Veja o gol de João Gomes:

JOÃO GOMES EMPATA PARA O WOLVES!



QUE BELO GOL!



WOLVES 1-1 FULHAM!pic.twitter.com/URxkXxhS5c — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) February 25, 2025

Veja o gol de Rodrigo Muniz:

GOLAÇO DE RODRIGO MUNIZ!



WOLVES 1-2 FULHAM!pic.twitter.com/HF5hDbVjD9 — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) February 25, 2025

Com o resultado, o Fulham chegou aos 42 pontos e aparece na nona colocação da Premier League. Já o Wolverhampton é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time do técnico Vítor Pereira, também ex-Flamengo, ocupa a 17ª posição e soma apenas 22 pontos - cinco a mais em relação ao Ipswich Town e ao Leicester, com 17 cada.