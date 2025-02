Vitor Roque defende o Betis - Divulgação / Betis

Vitor Roque defende o BetisDivulgação / Betis

Publicado 25/02/2025 18:37

Rio - De acordo com o jornal espanhol "AS", o futuro do atacante Vitor Roque será o Palmeiras. A publicação crava que o brasileiro irá voltar a seu país para defender o Verdão, a dúvida é somente quando isso irá acontecer se nas próximas semanas ou apenas no meio do ano.

O desejo do Alviverde é ter Vitor Roque imediatamente, porém, por uma questão de autorização da Fifa e da LaLiga, a transferência do jovem pode demorar. Emprestado ao Betis, ele talvez precise concluir a temporada europeia no clube de Sevilha.

Contratado junto ao Athletico-PR no começo de 2024, Vitor Roque não conseguiu render no futebol espanhol. Sem espaço no Barcelona foi emprestado ao Betis. O começo no clube de Sevilha foi bom, mas o brasileiro perdeu o espaço.

A proposta do Palmeiras pelo atacante gira em torno de 25 milhões de euros (algo em torno de R$ 151,16 milhões). O jornal "AS" reforça que o desejo do Verdão pelo atacante é por muitas temporadas e não apenas por meses, por isso, o atraso na sua contratação não irá mudar o desejo do clube paulista pelo jovem.