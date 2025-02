Warrington Town lamenta a morte do brasileiro Vini Desouza - Reprodução / Warrington Town

Publicado 25/02/2025 19:23

Jogador do Warrington Town, da sexta divisão da Inglaterra, o brasileiro Vini Desouza, de 19 anos, faleceu na última segunda-feira (24). As causas da morte do jovem não foram divulgadas.

O clube inglês emitiu um comunicado prestando solidariedade à família e relembrou a trajetória do garoto. Além disso, referiu-se a ele como um artilheiro dos "gols mais espetaculares", que contava com o respeito e o amor dos companheiros.

"Vini era muito amado e valorizado em nosso time. Era um jogador de muito talento e habilidade, tinha grande impacto conosco e estava ganhando espaço para treinar e jogar no profissional. Sentiremos sua falta no campo, mas ainda mais no vestiário e fora do futebol", lamentou Sam Gill, também atleta da equipe.

O brasileiro já havia participado de treinos e, inclusive, defendido o time principal, que disputa a National League North/South, equivalente à sexta divisão da Inglaterra. Nesta temporada, pelo sub-21, somava sete gols em 13 partidas pela North West Development League.