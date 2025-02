Hamilton testou o carro da Ferrari na pré-temporada da Fórmula 1 - Fadel Senna / AFP

Hamilton testou o carro da Ferrari na pré-temporada da Fórmula 1Fadel Senna / AFP

Publicado 27/02/2025 11:00

Rio - Lewis Hamilton foi o destaque da primeira sessão do segundo dia de pré-temporada da Fórmula 1. O heptacampeão fez a volta mais rápida da atividade matinal com o tempo de 1m29s379, nesta quinta-feira (27), no Circuito de Sakhir, no Bahrein.

A chuva atrapalhou a atividade matinal. Após 40 minutos de treino, apenas sete de dez pilotos conseguiram dar volta rápida. Nenhum piloto deu mais de 28 voltas em quase duas horas de treino. Somente após mais de 1h30 de atividade que tudo voltou a normalidade.

Hamilton terminou a sessão na liderança, seguido pelo ex-companheiro George Russell, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Williams. Lawson, da Red Bull, precisou recolher o carro por causa da perda de pressão no motor e deu apenas 28 voltas.

O principal objetivo das equipes na pré-temporada é testar a confiabilidade do carro. Os tempos de voltas podem ser influenciados pelo fato dos carros estarem carregando equipamentos de verificação, a quantidade de combustível no veículo ou programas específicos de teste que não avaliam desempenho em voltas.