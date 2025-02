Piqué é fundador e presidente da Kings League, torneio de futebol de 7 - Divulgação/Barcelona

Publicado 27/02/2025 12:34 | Atualizado 27/02/2025 12:37

Rio - Ídolo do Barcelona, o ex-jogador Gerard Piqué deu uma declaração polêmica. Em participação no podcast "Bajo Los Palos", do ex-goleiro Iker Casillas, o espanhol sugeriu a ideia de punir o empate sem gols deixando as equipes envolvidas sem pontos na partida.

"Uma proposta a ser considerada seria que se a partida terminasse 0-0, os times marcariam zero pontos. Aos 70 minutos os jogos iriam se abrir. O futebol é um produto, e esse produto tem que ser divertido", disse o ex-zagueiro.

Piqué fez história pelo Barcelona, enquanto Casillas se tornou ídolo no Real Madrid. Apesar de rivais em clubes, ambos conquistaram juntos a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012 com a seleção da Espanha.

"Não é possível que você vá a um estádio de futebol, gaste 100 euros, 200 ou 300 e o jogo termine 0 a 0. Algo precisa mudar. Você precisa incentivar de alguma maneira, sem mudar quase nada no futebol, certas regras para que o futebol seja atrativo. Teria que beneficiar quem busca o gol", completou.

Após encerrar a carreira, Piqué tem se dedicado no mundo do empreendimento. Atualmente, ele é fundador e presidente da Kings League, torneio de futebol de 7, que tem atraído uma legião de fãs. O Brasil foi campeão da primeira Copa do Mundo da Kings League.