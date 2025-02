Endrick comemora gol com ViniJr e Bellingham - ANDER GILLENEA / AFP

Publicado 27/02/2025 11:30

Rio - Endrick foi decisivo para a vitória do Real Madrid na Copa do Rei. O brasileiro, de 18 anos, fez o gol do triunfo por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, nesta quarta-feira (26), fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal, e foi elogiado pela imprensa espanhola.

"Endrick fez o gol da vitória e voltou a demonstrar que merece muito mais do que recebe. É o 20º jogador do elenco em minutos disputados e, apesar disso, é o sexto artilheiro, com seis gols. Agarra cada oportunidade com ímpeto, e o Real aproveita isso", publicou o jornal "AS".

Endrick é um dos jogadores com menor número de minutos na temporada. Entretanto, a minutagem não condiz com o número de gols, já que é o sexto artilheiro da equipe, atrás de nomes importantes como Vini Jr, Mbappé, Rodrygo e cia. Mesmo assim, ele tem aproveitado as oportunidades.

"Uma fera competitiva que soube entender a importância de aproveitar as oportunidades e estar sempre pronto para a batalha. Com seus 18 anos, o brasileiro foi capaz de reeducar algo que parecia impossível no mundo do futebol: ser importante em outras combinações de minutos", disse o "Marca".

Endrick é o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei com quatro gols e está em segundo na disputa pela artilharia, atrás de Julián Álvarez, com cinco. O segundo jogo da semifinal será realizado no dia 1º de abril, às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.