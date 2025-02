Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 27/02/2025 14:16

Javier Dorado Reprodução Rio - Vencedor da Liga dos Campeões pelo Real Madrid na temporada 1999/2000, o ex-jogador Javier Dorado morreu nesta quinta-feira (27) aos 48 anos. Ele lutava contra a leucemia desde 2022 e chegou a passar por um transplante de medula em maio de 2024.

Revelado pelo Real Madrid, Dorado ganhou chances no time principal no fim dos anos 90. Após a conquista da Liga dos Campeões, ele deixou o clube por estar sem espaço no elenco. Além do time merengue, defendeu outros clubes espanhóis, como Sporting Gíjon, Rayo Vallecano e Mallorca.

Veja a nota do Real Madrid

"O Real Madrid C.F., seu presidente e sua Junta Diretiva lamentam profundamente o falecimento de Javier Dorado, jogador formado na base do clube e integrante da equipe principal entre 1999 e 2000.

O Real Madrid deseja expressar suas condolências e seu carinho à família, aos companheiros, a todos os seus entes queridos e aos clubes pelos quais passou.



Durante as duas temporadas em que vestiu a camisa do Real Madrid, Javier Dorado conquistou uma Liga dos Campeões, a Oitava, em Paris (2000).



Javier Dorado faleceu aos 48 anos. Descanse em paz."