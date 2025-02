Ganso foi afastado com uma miocardite - Marina Garcia / Fluminense

Ganso foi afastado com uma miocarditeMarina Garcia / Fluminense

Publicado 27/02/2025 13:28 | Atualizado 27/02/2025 14:08

Rio - Paulo Henrique Ganso está liberado para voltar aos treinos no Fluminense. Exames realizados nesta quinta-feira (27) no CT Carlos Castilho indicaram que o meia está apto para retomar suas atividades após ter sido diagnosticado com miocardite no início do ano.

O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi liberado pelos médicos para retornar aos treinos. O jogador foi submetido a novos exames na manhã desta quinta-feira (27/02) e, após avaliações clínicas e cardiológicas, foi liberado para retornar às atividades no CT… pic.twitter.com/IKr17Kql7p — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2025 Apesar da boa notícia, a volta de Ganso aos gramados ainda irá demorar mais um pouco. Como não participou da pré-temporada, o camisa 10 fará adaptação física em um primeiro momento para voltar aos treinas e somente depois será liberado para jogar.

O atleta seguirá monitorado pelos cardiologistas durante o período de treinamentos, como acontece em todos os casos de retorno ao esporte após diagnóstico de miocardite.

Ganso foi afastado no dia 18 de janeiro após ser diagnosticado com o problema no coração. O jogador ficou sob cuidados do departamento médico e a previsão inicial era de uma reavaliação em quatro semanas após o primeiro diagnóstico, mas os médicos decidiram adiar o novo exame.

Segundo o Flu, o problema foi adquirido recentemente, pois não havia sido detectado nos exames de rotina realizados anteriormente nos seis anos em que o jogador está no clube. O mais provável é que seja em decorrência de uma "gripe muito forte que o atleta teve em novembro".

Ainda sem Ganso, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (2), às 17h45 (de Brasília), contra o Volta Redonda, pela semifinal do Campeonato Carioca.