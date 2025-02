Paulo Baya comemora gol marcado no Mangueirão, em Belém - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/02/2025 16:23 | Atualizado 27/02/2025 16:28

Rio - Reforço do Fluminense para esta temporada, Paulo Baya fez seu primeiro gol com a camisa tricolor na goleada por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá , na última quarta-feira (26), pela fase inicial da Copa do Brasil. O atacante celebrou ainda mais por ter marcado em Belém, no Pará, Estado onde nasceu.

"Feliz em marcar meu primeiro gol com essa camisa, no meu estado é mais especial ainda. Queria mandar um abraço para minha mãe e minha irmã, que não puderam vir, mas estão sempre acompanhando", declarou o jogador ao 'Prime Video' após a classificação.

Na comemoração, fez questão de homenagear Kylian Mbappé, do Real Madrid. Em sua apresentação , o camisa 77 revelou que tem o francês como ídolo e que vê estilo parecido entre os dois. "É um jogador que eu me inspiro. Vejo que temos as mesmas características, um jogador rápido e de passadas longas. Fiz em homenagem a ele", explicou.

