Lezcano tem 21 anos e faz grande início de ano pelo Libertad - Divulgação / Libertad

Publicado 27/02/2025 14:50

Rio - Mesmo com a volta de Ganso , o Fluminense decidiu agir no mercado. O Tricolor encaminhou a contratação do meia-atacante Ruben Lezcano, do Libertad, do Paraguai, de acordo com a informação do jornalista paraguaio Bruno Pont.

A negociação é em definitivo e o jogador deve embarcar para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (28) para realizar exames e assinar contrato. O Tricolor irá desembolsar cerca de 5 milhões de dólares (R$ 29 milhões) por 60% dos direitos do jovem de 21 anos, segundo o "ge".

Ruben Lezcano é visto como um atleta que supre características que estão em carência no elenco: um camisa 10 técnico e que participa ativamente no campo ofensivo. O Fluminense já planejava investir em um meia, independente da situação de Ganso, para aumentar as opções no setor.

Lezcano foi eleito o melhor meia do Campeonato Paraguaio na última temporada. Neste ano, teve participação em gol em todos os jogos feitos pelo Libertad. Em sete partidas, marcou três vezes e anotou quatro assistências.