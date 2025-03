Anthony Davis se recupera de lesão, mas foi flagrado fumando enquanto jogava golfe - Reprodução

Anthony Davis se recupera de lesão, mas foi flagrado fumando enquanto jogava golfeReprodução

Publicado 20/03/2025 11:20 | Atualizado 20/03/2025 11:21

Rio - Um dos principais jogadores do Dallas Mavericks, Anthony Davis foi flagrado fumando enquanto jogava golfe. Além de um hábito ruim para um atleta profissional, o ala-pivô está em recuperação de uma lesão na virilha, sofrida em sua estreia pela nova equipe.

Anthony Davis estava no Los Angeles Lakers desde 2019 e foi envolvido em uma troca por Luka Doncic, o principal destaque do Dallas Mavericks nos últimos anos. A troca é considerada uma das maiores da história da NBA, a liga norte-americana de basquete, e agitou o mercado.

Um dos motivos do Dallas Mavericks decidir trocar Doncic seria os problemas musculares na panturrilha e o sobrepeso do esloveno, que tinha costume de beber cerveja frequentemente. O flagra de Davis não foi bem recebido em Dallas, e torcedores lembraram da fala do gerente geral Nico Harrison.

"Pela lógica do Nico, ele deveria trocar Anthony Davis imediatamente. O fato de que ele não irá fazer isso mostra que eles trocaram Doncic por desculpa", disse um torcedor indignado com o flagra.

Na atual temporada, Anthony Davis soma 43 partidas com médias de 25,7 pontos, 15,8 rebotes, 3,4 assistências e 2,2 bloqueios. Em sua única aparição em quadra pelo Dallas Mavericks anotou 26 pontos, 16 rebotes e sete assistências em quase 31 minutos.