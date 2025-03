Logo da TV Globo - Reprodução

Logo da TV GloboReprodução

Publicado 20/03/2025 14:51

novo programa da emissora que fará o pré-jogo para as transmissões do Brasileirão aos domingos. O escolhido foi Tiago Medeiros, âncora do "Globo Esporte" de Pernambuco e que vem ganhando chances em rede nacional nos últimos meses. Apresentador Tiago Medeiros Reprodução/GE-PE Rio - A Globo definiu quem será o apresentador do "Bora pro Jogo",. O escolhido foi Tiago Medeiros, âncora do "Globo Esporte" de Pernambuco e que vem ganhando chances em rede nacional nos últimos meses.

Carismático e querido do público nordestino, Tiago está em ascensão na Globo desde 2021, quando foi escalado para cobrir a Olimpíada de Tóquio. Após se destacar, ele passou a substituir os apresentadores titulares do "Esporte Espetacular" e do "Segue o Jogo", sempre que necessário.

O "Bora pro Jogo" será o primeiro programa de Tiago Medeiros em rede nacional e irá ao ar 30 minutos antes de cada partida. Na primeira parte, ele estará ao vivo para todo Brasil direto do gramado onde acontecerá o principal jogo que será transmitido pela Globo e mostrará tudo que acontecerá nos arredores do estádio, além de interagir com equipes que irão trabalhar em outras partidas.

Depois, os narradores de cada jogo assumirão o comando e farão um esquenta com as principais informações da partida. A Globo poderá exibir até três partidas por rodada para diferentes regiões do Brasil.



Neste ano, a Globo terá direito a exibir 9 dos 10 jogos de cada rodada do Brasileirão. A outra partida será exclusiva da Amazon, fechada no acordo com a Liga Forte União.