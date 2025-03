Liam Lawson tem o futuro incerto na Red Bull após início ruim na Fórmula 1 - Greg Baker / AFP

Publicado 25/03/2025 18:31

Rio - A Red Bull Racing já se prepara para realizar a primeira troca de pilotos da temporada da Fórmula 1. A equipe austríaca planeja promover o japonês Yuki Tsunoda para o lugar de Liam Lawson na etapa do Japão, a terceira do calendário, no dia 6 de abril, segundo o jornal "De Telegraaf".

A mudança teria o aval de Max Verstappen, atual tetracampeão e principal nome da equipe austríaca. A troca levaria Liam Lawson para a Racing Bulls, onde o neozelandês se destacou na reta final de 2024 e foi escolhido para substituir o mexicano Sérgio Pérez.

"Acho que o carro da Racing Bulls é mais estável. É provavelmente um pouco mais estável na entrada, sai mais de frente e, portanto, é mais fácil de se adaptar. Mas podemos ver a diferença de ritmo nos carros em um stint mais longo hoje", disse Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull.

Liam Lawson é um dos seis estreantes da Fórmula 1 em 2025, assim como o brasileiro Gabriel Bortoleto. O piloto não concluiu a corrida de estreia na Austrália e terminou em 12º lugar na China. O neozelandês, de 23 anos, ainda não somou pontos. Já Tsunoda fez três pontos com a Racing Bulls.