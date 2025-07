Bruno Silva, Botafogo - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Bruno Silva, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Rio-Branco-ES, afirmou em entrevista ao 'Charla Podcast', que os jogadores do Botafogo receberam uma "mala branca" em partida contra o Flamengo em 2016, enviada pelo Palmeiras. Naquele ano, o time paulista brigava pelo título do Campeonato Brasileiro com o Rubro-Negro.





O que gerou a afirmação foi a lembrança de uma foto marcante do atacante Sassá, que estava atuava pelo Alvinegro, com várias cédulas de dinheiro na mão. Bruno Cantarelli, apresentador do Charla, questionou ao jogador se estava no momento, e o atleta contou a história por trás da foto.

"Quem estava disputando o título naquele ano (2016) era Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras dá um agrado para gente empatar ou ganhar do Flamengo no Maracanã", começou Bruno.



"Nós empatamos por 0 a 0. Aí, a gente chega no vestiário, e o Sassá pega e tira aquela foto. Era todo o dinheiro. Eu até perguntei o que ele ia fazer com a foto. Ele disse que ia guardar, tanto é que ele posta a foto muito tempo depois", completou o ex-jogador do Botafogo.

A partida terminou 0 a 0, ajudando o time paulista. O Palmeiras foi campeão do Brasileirão de 2016, o Flamengo ficou em terceiro lugar e o Botafogo em quinto.