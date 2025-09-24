Igor Jesus em ação no jogo entre Betis e Nottingham ForestCristina Quicler / AFP
Atacantes brasileiros brilham, e Nottingham Forest e Real Betis empatam na Liga Europa
O atacante Igor Jesus, ex-Botafogo, anotou seu quarto gol nos últimos três jogos pelo time inglês
Atacantes brasileiros brilham, e Nottingham Forest e Real Betis empatam na Liga Europa
O atacante Igor Jesus, ex-Botafogo, anotou seu quarto gol nos últimos três jogos pelo time inglês
Meia revela susto de Guerrero com estrutura ruim do Flamengo: ‘Queria ir embora’
Atacante se espantou com as condições do Ninho do Urubu em 2015: 'Seis chuveiros para 40 jogadores'
Brasileirão chega a 19 trocas de treinador e supera média recorde
Saída de Renato Gaúcho do Fluminense, na última terça-feira (23), aumentou a lista; confira
Arsenal, City, Newcastle e Tottenham avançam na Copa da Liga Inglesa
Times não deram espaço para zebra e confirmaram o favoritismo em campo
Fifa revela os nomes das mascotes da Copa do Mundo de 2026
Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (Estados Unidos) foram divulgados em um vídeo nas redes sociais da entidade
Ronaldo destaca a importância de Neymar para a Seleção na Copa do Mundo
Fenômeno vê as críticas ao jogador do Santos como exageradas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.