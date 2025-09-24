Igor Jesus em ação no jogo entre Betis e Nottingham Forest - Cristina Quicler / AFP

Igor Jesus em ação no jogo entre Betis e Nottingham ForestCristina Quicler / AFP

Publicado 24/09/2025 19:04 | Atualizado 24/09/2025 19:04

Espanha - Com brilho de atacantes brasileiros, Betis e Nottingham Forest empataram por 2 a 2 no Estádio Olímpico de La Cartuja, nesta quarta-feira (24), pela primeira rodada da Liga Europa. Antony deu a assistência para o primeiro gol e fez o segundo dos espanhóis. Já Igor Jesus, ex-Botafogo, balançou as redes duas vezes.

Os primeiros 25 minutos do jogo foram animados em Sevilha. Aos 15 minutos da primeira etapa, Bakambu foi servido por Anthony e abriu o placar para o Real Betis. No entanto, aos 18, Gibbs-White chutou cruzado, e Igor Jesus completou de cabeça para o fundo do gol.

Cinco minutos depois, aos 23, com assistência de Douglas Luiz, o atacante ex-Botafogo virou o jogo para o Nottingham Forest. Esse foi o seu quarto gol nos últimos três jogos pela equipe inglesa na temporada.

Com muitas alterações, como a saída de Douglas Luiz, ambos os times ficaram com objetivos opostos no segundo tempo. Tentando segurar o resultado, os ingleses se postaram atrás para aproveitar os contra-ataques. O Real Betis, por outro lado, tentou buscar o empate diante de sua torcida.

Aos 19 minutos da segunda etapa, Igor Jesus foi substituído. O atacante, que já estava com cartão amarelo, deixou o campo para a entrada de Kalimuendo.

Com muita pressão dos espanhóis, aos 40 do segundo tempo, Marc Roca cruzou pela linha de fundo, e Antony, livre, empurrou a bola para dentro, deixando tudo igual no confronto. Foi seu primeiro gol desde seu retorno ao Betis.

As equipes têm um ponto cada na tabela da fase de Liga da Liga Europa. No novo formato, que estreou na última temporada, apenas os oito primeiros passam direto para as oitavas de final. Os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição vão para a repescagem.

Agenda na Liga Europa

O Nottingham Forest volta a campo na competição em 2 de outubro, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Midtjylland na Inglaterra. No mesmo dia, às 13h45 (de Brasília), o Real Betis vai à Bulgária para medir forças com o Ludogorets.