Sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotas - Marina Garcia / Fluminense FC

Publicado 24/09/2025 18:27

A média de trocas em 2025 é ligeiramente superior àquela experienciada há 15 anos - 0,79, contra 0,78 em 2010. Para igualar ou superar os números daquele campeonato, é preciso que 11 técnicos da Série A deixem seus cargos até dezembro deste ano. Fluminense , o Campeonato Brasileiro de 2025 chega à 19ª demissão de um treinador que comandou um time da Série A, ainda que a queda tenha sido confirmada depois da eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Lanús . Desde o início da competição, 13 times já trocaram ao menos uma vez o seu comando técnico.A média de 0,79 troca por rodada indica que a cada cinco partidas, quatro equipes trocam seus comandantes. O número é impulsionado por clubes como o próprio Fluminense , que já teve Mano Menezes e Renato Gaúcho à frente da equipe neste Brasileirão. O mesmo vale para todas as equipes da zona de rebaixamento até a 25ª rodada, que já somaram duas demissões ao longo desta edição.O número já é superior ao Brasileiro de 2024, quando 17 treinadores foram trocados até o final do ano, mesmo com 14 rodadas ainda a serem disputadas. Além de Renato Gaúcho, a queda de Roger Machado do Internacional, já havia feito a competição quebrar a marca negativa.Em outro aspecto, no entanto, a edição deste ano se sobressai em relação à anterior. Em 2025, sete equipes ainda mantém o treinador que iniciou a 1ª rodada, enquanto que na última temporada esse número era de apenas seis.Todas as equipes do G-4 ( Flamengo , Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol) mantém seu treinador até esta altura do Brasileirão. Além deles, Bahia, Red Bull Bragantino e Ceará, que estão na zona de classificação para as competições sul-americanas, também continuam com a mesma comissão técnica, desde abril.O recorde de trocas em uma edição do Brasileirão, desde que a competição passou a adotar o formato de pontos corridos, com 20 clubes, é de 2010. Naquela temporada, 30 treinadores perderam seus respectivos empregos ao longo da competição e apenas três equipes ( Botafogo Fluminense e Guarani) mantiveram seus líderes até a 38ª rodada. Na ocasião, Vagner Mancini, treinador dos campineiros, deixou o cargo à disposição somente após a última rodada, já rebaixado.A média de trocas em 2025 é ligeiramente superior àquela experienciada há 15 anos - 0,79, contra 0,78 em 2010. Para igualar ou superar os números daquele campeonato, é preciso que 11 técnicos da Série A deixem seus cargos até dezembro deste ano.

Confira a lista de técnicos demitidos em 2025

. Atlético-MG: Cuca;

. Botafogo: Renato Paiva;

. Corinthians: Ramón Díaz;

. Fluminense: Mano Menezes e Renato Gaúcho;

. Fortaleza: Vojvoda e Renato Paiva;

. Grêmio: Gustavo Quinteros;

. Internacional: Roger Machado;

. Juventude: Fábio Matias e Cláudio Tencati;

. Santos: Pedro Caixinha e Cleber Xavier;

. São Paulo: Luis Zubeldía;

. Sport: Pepa e António Oliveira;

. Vasco: Fábio Carille;

. Vitória: Thiago Carpini e Fábio Carille.