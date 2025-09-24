Sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense disputou 40 jogos, com 21 vitórias, oito empates e 11 derrotasMarina Garcia / Fluminense FC
A média de 0,79 troca por rodada indica que a cada cinco partidas, quatro equipes trocam seus comandantes. O número é impulsionado por clubes como o próprio Fluminense, que já teve Mano Menezes e Renato Gaúcho à frente da equipe neste Brasileirão. O mesmo vale para todas as equipes da zona de rebaixamento até a 25ª rodada, que já somaram duas demissões ao longo desta edição.
O número já é superior ao Brasileiro de 2024, quando 17 treinadores foram trocados até o final do ano, mesmo com 14 rodadas ainda a serem disputadas. Além de Renato Gaúcho, a queda de Roger Machado do Internacional, já havia feito a competição quebrar a marca negativa.
Em outro aspecto, no entanto, a edição deste ano se sobressai em relação à anterior. Em 2025, sete equipes ainda mantém o treinador que iniciou a 1ª rodada, enquanto que na última temporada esse número era de apenas seis.
Todas as equipes do G-4 (Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol) mantém seu treinador até esta altura do Brasileirão. Além deles, Bahia, Red Bull Bragantino e Ceará, que estão na zona de classificação para as competições sul-americanas, também continuam com a mesma comissão técnica, desde abril.
O recorde de trocas em uma edição do Brasileirão, desde que a competição passou a adotar o formato de pontos corridos, com 20 clubes, é de 2010. Naquela temporada, 30 treinadores perderam seus respectivos empregos ao longo da competição e apenas três equipes (Botafogo, Fluminense e Guarani) mantiveram seus líderes até a 38ª rodada. Na ocasião, Vagner Mancini, treinador dos campineiros, deixou o cargo à disposição somente após a última rodada, já rebaixado.
A média de trocas em 2025 é ligeiramente superior àquela experienciada há 15 anos - 0,79, contra 0,78 em 2010. Para igualar ou superar os números daquele campeonato, é preciso que 11 técnicos da Série A deixem seus cargos até dezembro deste ano.
Confira a lista de técnicos demitidos em 2025
. Botafogo: Renato Paiva;
. Corinthians: Ramón Díaz;
. Fluminense: Mano Menezes e Renato Gaúcho;
. Fortaleza: Vojvoda e Renato Paiva;
. Grêmio: Gustavo Quinteros;
. Internacional: Roger Machado;
. Juventude: Fábio Matias e Cláudio Tencati;
. Santos: Pedro Caixinha e Cleber Xavier;
. São Paulo: Luis Zubeldía;
. Sport: Pepa e António Oliveira;
. Vasco: Fábio Carille;
. Vitória: Thiago Carpini e Fábio Carille.
