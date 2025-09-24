Copa do Mundo de 2026 será em três países: Estados Unidos, México e Canadá - Divulgação /Fifa

Publicado 24/09/2025 17:49 | Atualizado 24/09/2025 18:16

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, os nomes das mascotes que vão representar os três países que sediarão os jogos da Copa do Mundo de 2026. Os personagens, ainda em forma de silhueta, terão identidades definidas: Maple (Canadá), Zayu (México) e Clutch (Estados Unidos).



As mascotes foram divulgadas em um vídeo nas redes sociais da entidade. Maple foi apresentado como um goleiro trajando a camisa número 1. O nome faz referência à folha que representa a bandeira canadense.



Em seguida, Zayu aparece como um número 9. O nome vem da língua náuatle, que era falada pelo povo Azteca. Já Clutch é definido como um meio-campista norte-americano número dez e tem o azul como cor predominante. As imagens no vídeo sugerem ainda que os três personagens devem ser animais.



No início da apresentação, a peça publicitária mostra a inscrição "Mascots are coming", (Mascotes estão chegando).