Wayne RooneyAFP
Ex-United relembra problema com álcool e acredita que teria morrido sem a mulher
Rooney afirmou que já bebeu durante dois dias seguidos
Ex-United relembra problema com álcool e acredita que teria morrido sem a mulher
Rooney afirmou que já bebeu durante dois dias seguidos
Alex Telles sente e precisa ser substituído no primeiro tempo de Grêmio x Botafogo
Ele deixou o campo para a entrada de Cuiabano
Felipe Melo critica saída de Renato Gaúcho do Fluminense: 'Eu não deixaria a equipe assim'
Treinador pediu demissão do Tricolor após eliminação na Copa Sul-Americana
Atacantes brasileiros brilham, e Nottingham Forest e Real Betis empatam na Liga Europa
O atacante Igor Jesus, ex-Botafogo, anotou seu quarto gol nos últimos três jogos pelo time inglês
Meia revela susto de Guerrero com estrutura ruim do Flamengo: ‘Queria ir embora’
Atacante se espantou com as condições do Ninho do Urubu em 2015: 'Seis chuveiros para 40 jogadores'
Brasileirão chega a 19 trocas de treinador e supera média recorde
Saída de Renato Gaúcho do Fluminense, na última terça-feira (23), aumentou a lista; confira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.