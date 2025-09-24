Wayne Rooney - AFP

Publicado 24/09/2025 20:46

Inglaterra - Ídolo do Manchester United, Wayne Rooney relembrou o problema que tinha com álcool no passado e acredita que estaria morto se não fosse por sua mulher. Ele deu a declaração em entrevista ao podcast de Rio Ferdinand, que foi seu companheiro de equipe no time inglês.

"A Coleen é fantástica. Já quando eu tinha 17 anos, ela podia ver, conhecia a minha mente e sabia que eu era um pouco excêntrico. Eu adorava futebol. Era obcecado por futebol, mas também adorava sair à noite. Ela entendeu isso muito cedo e controlou isso. Sinceramente, acredito que, se ela não estivesse lá, eu estaria morto", disse Rooney.

Durante a conversa, o ex-jogador também contou que já colocou colírio nos olhos e até mascou chiclete para ir treinar. Ele ainda afirmou que já bebeu durante dois dias seguidos.

"Eu gostava de sair à noite e de aproveitar o tempo com os meus amigos. Chegou a um ponto em que fui longe demais, claro que sim. Foi um momento da minha vida em que estava passando por grandes dificuldades com o álcool. Achava que não podia recorrer a ninguém", contou Rooney.

"Na verdade, não queria sobrecarregar ninguém. Lembro de ir para o treino e colocar colírio nos olhos, mascar chiclete. Bebi durante dois dias seguidos. Ia treinar e, no fim de semana, marcava dois gols e depois voltava e bebia novamente durante dois dias seguidos", completou.