Alex Telles no jogo entre Grêmio e BotafogoVítor Silva/Botafogo
Alex Telles sente e precisa ser substituído no primeiro tempo de Grêmio x Botafogo
Ele deixou o campo para a entrada de Cuiabano
Barboza rasga elogios ao trabalho de Davide no Botafogo: 'Muita experiência'
Zagueiro revelou que o técnico trouxe treinos do Real Madrid para o Glorioso
Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes voltaram a vencer e tentam dar sequência ao bom resultado na temporada
Com muitos desfalques, Botafogo divulga relacionados para duelo com o Grêmio
Equipes medem forças nesta quarta-feira (24), em Porto Alegre
Apesar da derrota, CEO valoriza Botafogo na Bola de Ouro: 'Orgulho infinito'
O Glorioso concorreu ao prêmio de clube do ano, vencido pelo PSG
Botafogo enfrenta o Grêmio com boa lembrança do último encontro na Arena
Último jogo do Glorioso contra o Tricolor Gaúcho no estádio aconteceu em julho de 2023
