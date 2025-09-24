Alex Telles no jogo entre Grêmio e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2025 20:06 | Atualizado 24/09/2025 20:16

Porto Alegre - Alex Telles pode ser mais um problema no Botafogo . Isso porque o lateral-esquerdo sentiu e precisou ser substituído no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (24), pelo Brasileirão.

A reportagem do canal 'Premiere', que transmite a partida, informou que o camisa 13 está fazendo gelo no joelho esquerdo no banco de reservas. Ele deixou o campo para a entrada de Cuiabano, aos 25 minutos.

O lateral-esquerdo foi desfalque na vitória do Glorioso sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no último sábado (20). Naquela ocasião, o Alvinegro informou apenas que o jogador havia sentido dores musculares.