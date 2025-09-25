Torcedores provocaram incêndio em frente ao hotel da La U - Reprodução

Torcedores provocaram incêndio em frente ao hotel da La UReprodução

Publicado 25/09/2025 13:04

Y con un #incendio terminó la reunión de la barra de la #UdeChile afuera del hotel Diego de Almagro en #laserena @LaSerenaOnline @munilaserena @laserena_4 @vecinoslaserena @MiRadiols @LaSerenaDrone pic.twitter.com/7FcyrdsEtF — Alex Fernando (@AlexFernando__) September 25, 2025 Chile- Torcedores da Universidad de Chile causaram um incêndio em frente ao hotel onde a equipe está hospedada, na cidade de La Serena, para a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Alianza Lima. O incidente aconteceu quando fogos de artifício foram acionados de forma equivocada.

Além dos bombeiros, a polícia também foi acionada para conter os quase 1500 torcedores, já que o fogo causou uma confusão generalizada. Segundo o jornal chileno La Tercera, dois homens foram presos e a prefeitura de La Serena quer cobrar os danos da Universidad de Chile.



"Onde está a coordenação da polícia pelo representante do presidente da República na região? Devo dizer que, embora seja o Delegado Presidencial que autoriza o evento esportivo, como município não fomos citados a nenhuma coordenação policial que assegurasse a tranquilidade dos nossos vizinhos. Continuamos nos perguntando: somos a primeira porta para a comunidade, mas onde está a coordenação dos Carabineiros que por faculdade a tem o Delegado Presidencial? Esta administração tomará as devidas medidas judiciais", escreveu a prefeita de La Serena, Daniela Norambuena, em sua conta no Instagram.

A delegação da La U viaja na manhã desta quinta-feira (25) para Coquimbo, local do jogo com o Alianza Lima, às 21h30 (de Brasília). A partida terá portões fechados em razão da punição pelas cenas de barbárie no duelo com o Independiente, pelas oitavas de final.