Davide Ancelotti - Vitor Silva / Botafogo

Davide AncelottiVitor Silva / Botafogo

Publicado 25/09/2025 12:26

Rio - O Botafogo tem problemas na zaga para o clássico com o Fluminense, no domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Glorioso não poderá contar com sua dupla de zaga titular, já que Barboza e Kaio Pantaleão estão suspensos.

Os dois serão desfalques por terem recebido cartões no jogo contra o Grêmio, na quarta-feira (24), em Porto Alegre. Barboza recebeu o terceiro amarelo ainda com bola rolando, enquanto Kaio foi expulso após o apito final. As duas punições foram por reclamação.

Agora, Davide Ancelotti será obrigado a testar uma dupla de zaga inédita. A tendência é que David Ricardo, que perdeu espaço nos últimos jogos, ganhe nova oportunidade e o recém-chegado Gabriel Bahia deve faça sua estreia.

Com o empate diante do Grêmio, o Botafogo desperdiçou a chance de entrar no G4 do Brasileirão. A equipe de Davide Ancelotti soma 40 pontos e aparece na quinta posição do campeonato.