Cuiabano em ação no jogo entre Grêmio e BotafogoVítor Silva/Botafogo
Cuiabano cita arbitragem e lamenta: 'Deveríamos ter saído com os três pontos'
Lateral acredita que o Glorioso foi prejudicado no lance da falta que gerou o pênalti a favor do Tricolor Gaúcho
Diretor do Botafogo detona arbitragem, contesta marcação de pênalti e pede punição
Léo Coelho também ficou na bronca com a falta que gerou a penalidade máxima
John Textor critica a arbitragem após empate do Botafogo com o Grêmio
Americano ficou na bronca com a marcação do pênalti a favor do Tricolor Gaúcho
Botafogo leva gol no fim, empata com o Grêmio e desperdiça chance de ir ao G4
Cuiabano fez valer a 'lei do ex' em Porto Alegre, mas Tiago Volpi deixou tudo igual
Alex Telles sente e precisa ser substituído no primeiro tempo de Grêmio x Botafogo
Ele deixou o campo para a entrada de Cuiabano
Barboza rasga elogios ao trabalho de Davide no Botafogo: 'Muita experiência'
Zagueiro revelou que o técnico trouxe treinos do Real Madrid para o Glorioso
