Cuiabano em ação no jogo entre Grêmio e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Cuiabano em ação no jogo entre Grêmio e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2025 22:13 | Atualizado 24/09/2025 22:51

Porto Alegre - Cuiabano deu destaque para a arbitragem ao comentar o empate do Botafogo com o Grêmio por 1 a 1 , na noite desta quarta-feira (24). O lateral-esquerdo acredita que o Glorioso foi prejudicado no lance da falta que gerou o pênalti a favor do Tricolor Gaúcho.

"Fizemos uma grande partida, deveríamos ter saído com os três pontos. Eu não gosto de falar muito de arbitragem, mas prejudicou a gente ali no lance que não foi falta. Começou primeiro na falta e depois deu o pênalti, mas seguimos. A gente não tem o que reclamar da arbitragem, a gente tem que fazer o nosso jogo, seguir trabalhando para tentar conquistar o nosso objetivo na frente", disse Cuiabano, ao 'Premiere'.

A falta citada por Cuiabano foi cometida por Arthur Cabral, no lado do campo. Na sequência, Marlon foi para a cobrança, e a bola carimbou Matheus Martins. Depois de rever o lance no monitor do VAR, o árbitro pegou toque no braço do atacante e assinalou o pênalti. Volpi foi para a batida e marcou.

Gol

Por outro lado, Cuiabano ficou contente com a atuação e o gol que marcou. Logo no início da etapa complementar, o lateral-esquerdo correu nas costas da marcação, recebeu ótimo lançamento de Marlon Freitas, ficou cara a cara com Volpi e não desperdiçou.

"Feliz pelo o gol também, agradecer à torcida que veio aqui e nos apoiou. Muito feliz de estar retornando aqui a um clube onde eu me formei. Então, somente agradeço o carinho de alguns. Muito feliz mesmo de estar retornando aqui, fiz vários amigos. Esse ponto é muito importante. A gente não perdeu o ponto, somamos mais um ponto e muito feliz pela partida de hoje", ressaltou Cuiabano.

"Primeiro jogo, ano passado, eu fiz gol e esse também eu fiz. Então, estou muito feliz pelo meu desempenho. Eu me cobro bastante também para estar chegando dentro da área e ter a oportunidade de fazer o gol", completou.