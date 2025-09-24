Marcos Rocha e Cuiabano disputam a bola na Arena do Grêmio - Vítor Silva/Botafogo

Marcos Rocha e Cuiabano disputam a bola na Arena do GrêmioVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2025 21:27

Com um gosto amargo, o Botafogo empatou com o Grêmio por 1 a 1, em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (24), pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Depois de um primeiro tempo com chances para os dois lados, Cuiabano fez valer a lei do ex e abriu o placar na Arena do Grêmio na etapa complementar. Após disso, porém, o Glorioso teve dificuldade para atacar e viu o adversário pressionar. Na reta final, após revisão no monitor do VAR, o árbitro viu um toque na mão de Matheus Martins dentro da área. O pênalti foi assinalado, e Tiago Volpi converteu.

fotogaleria

Com o resultado, o Alvinegro desperdiçou a oportunidade de entrar no G4. O time do Rio de Janeiro soma 40 pontos e aparece em quinto.

Agora, o Botafogo vira a chave para o Clássico Vovô. A equipe de Davide Ancelotti encara o Fluminense no próximo domingo, a partir das 16h, no Maracanã. A partida é valida pela 25ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Mesmo com muitos desfalques dos dois lados, as duas equipes fizeram um jogo animado em Porto Alegre e poderiam ter inaugurado o placar antes mesmo dos dez minutos. Logo aos seis, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Kannemann finalizar de perna esquerda para boa defesa de Léo Linck.

Pouco depois, o Botafogo respondeu com ótima enfiada de Jeffinho para Matheus Martins, que ficou cara a cara com Volpi. O atacante, porém, foi atrapalhado por Kannemann e bateu mal.

O Grêmio conseguiu se impor mais no início da partida e voltou a assustar com Edenilson, que obrigou Léo Linck a trabalhar mais uma vez. Com o passar do tempo, porém, o Glorioso cresceu em campo e trouxe perigo ao Imortal numa cobrança de falta de Artur e em uma finalização de Arthur Cabral. O goleiro Tiago Volpi fez a defesa nas duas vezes.

E antes do intervalo, o Botafogo quase foi castigado. Isso porque um passe errado gerou um ótimo contra-ataque para o Grêmio. Willian arrancou do campo de defesa e acionou André, mas o camisa 77 finalizou para fora.



Já no início do segundo tempo, os dois times tiveram boas chances para marcar, mas só o Botafogo aproveitou. Aos oito minutos, Marlon Freitas descolou lançamento na medida para Cuiabano. O lateral-esquerdo correu nas costas do marcador, ficou de frente para Volpi e finalizou para balançar as redes. Pouco antes, o Imortal desperdiçou uma oportunidade dentro da área.

Após o gol, o Grêmio passou ter mais volume ofensivo, e o Botafogo mostrava dificuldade para levar perigo ao adversário. A pressão do Imortal funcionou na reta final. Isso porque Marlon cobrou falta na área e bateu em Matheus Martins. O VAR recomendou a revisão, e o árbitro pegou toque na mão do jogador do Botafogo. Volpi foi para a cobrança do pênalti e fez o gol.

Ficha técnica

Grêmio x Botafogo



Data e hora: 24/09/2025, às 19h30

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Cartões amarelos: Marcos Rocha (GRE) / Marlon Freitas e Alexander Barboza (BOT)

Cartões vermelhos: Kaio Pantaleão, após o jogo (BOT)

Gols: Cuiabano (0-1) (08'/2ºT) / Tiago Volpi (1-1) (45'/2ºT)

GRÊMIO (Auxiliar técnico: Thiago Kosloski)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Noriega (Alex Santana), Kannemann e Marlon; Dodi, Edenilson (Cristian Olivera) e Willian (Cristaldo); Pavón (Alysson) e André Henrique (Jardiel).

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Léo Linck; Vitinho, Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton e Marlon Freitas; Artur (Kadir), Jeffinho (Mateo Ponte), Matheus Martins e Arthur Cabral.