John TextorVítor Silva / Botafogo
John Textor critica a arbitragem após empate do Botafogo com o Grêmio
Americano ficou na bronca com a marcação do pênalti a favor do Tricolor Gaúcho
Cuiabano cita arbitragem e lamenta: 'Deveríamos ter saído com os três pontos'
Lateral acredita que o Glorioso foi prejudicado no lance da falta que gerou o pênalti a favor do Tricolor Gaúcho
Botafogo leva gol no fim, empata com o Grêmio e desperdiça chance de ir ao G4
Cuiabano fez valer a 'lei do ex' em Porto Alegre, mas Tiago Volpi deixou tudo igual
Alex Telles sente e precisa ser substituído no primeiro tempo de Grêmio x Botafogo
Ele deixou o campo para a entrada de Cuiabano
Barboza rasga elogios ao trabalho de Davide no Botafogo: 'Muita experiência'
Zagueiro revelou que o técnico trouxe treinos do Real Madrid para o Glorioso
Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes voltaram a vencer e tentam dar sequência ao bom resultado na temporada
