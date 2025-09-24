John Textor - Vítor Silva / Botafogo

O acionista majoritário da SAF do Botafogo , John Textor, criticou a arbitragem após o empate com o Grêmio por 1 a 1 em Porto Alegre, na noite desta quarta-feira (24). O empresário ficou na bronca com a marcação do pênalti a favor do Imortal, assinalado já na reta final da partida. Tiago Volpi converteu e garantiu a igualdade no marcador.

"Vergonhoso. Nós (emoticon da bandeira do Brasil) nos recusamos a evoluir", escreveu o americano, em publicação no story do Instagram.

O lance em questão aconteceu nos minutos finais. Após uma cobrança de falta de Marlon, a bola bateu em Matheus Martins e saiu pela linha de fundo. Inicialmente, o árbitro assinou o escanteio, mas foi chamado ao monitor do VAR para rever o lance. Ele pegou um toque de mão do atacante e sinalizou a infração.

Com o resultado, o Botafogo desperdiçou a chance de entrar no G4 do Brasileirão. A equipe de Davide Ancelotti soma 40 pontos e aparece na quinta posição do campeonato.