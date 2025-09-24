Davide Ancelotti no jogo entre Grêmio e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Davide Ancelotti no jogo entre Grêmio e BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/09/2025 23:11

Porto Alegre - Davide Ancelotti analisou empate do Botafogo com o Grêmio por 1 a 1 , na noite desta quarta-feira (24), pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O treinador destacou uma sensação de frustração e pontuou que o time merecia o triunfo. O Glorioso vencia a partida até a reta final, quando Tiago Volpi deixou tudo igual no placar.

"O time controlou bastante bem defensivamente, organizado. O time estava conseguindo uma vitória, acho que mereceu a vitória. Depois aconteceu o que todos sabemos. Claro que agora é uma sensação grande de frustração, mas não é uma derrota, é um empate. Pode ser um sabor de derrota com frustração", disse.

O Botafogo chegou para a partida com uma longa lista de desfalques e ainda perdeu Alex Telles no primeiro tempo. Por isso, o italiano precisou escalar Jeffinho como meia. Já na etapa complementar, quando precisou substituir o camisa 47, colocou lateral-direito Mateo Ponte em campo e adiantou Vitinho.

"Tivemos muitos desfalques. Então, procuramos encontrar soluções nos treinos, e uma dessas soluções era Jeffinho como meia. Ele pode fazer isso, ele fez isso bem. A troca dele foi mais por um tema de dor no braço que não permitia que ele jogasse com um incômodo. Então, a modificação foi essa de jogar com o Vitinho na ponta direta. Ele já jogou na Inglaterra como ponta direita, pode fazer", explicou.

Davide Ancelotti também foi questionado sobre a arbitragem. Afinal, o diretor de coordenação de futebol do Glorioso, Léo Coelho, fez críticas e pediu punição antes do início da coletiva do treinador. O acionista majoritário da SAF, John Textor, se queixou por meio das redes sociais

A principal queixa do Botafogo foi sobre o pênalti assinalado para o Grêmio. Após cobrança de falta de Marlon, a bola carimbou em Matheus Martins e saiu pela linha de fundo. Inicialmente, o árbitro deu escanteio, mas reviu o lance no monitor do VAR e marcou a infração.



"Coincido com o que clube fala. Acho que não temos um lance conclusivo, é uma interpretação de um lance em que nenhum momento vemos a bola tocar a mão do jogador (Matheus Martins). Acho que não pode ser uma interpretação nesse caso, tem que ser claro. O VAR tem que ver um erro claro do árbitro, e nesse caso não há um erro claro, não tem um lance conclusivo. Se não temos lances conclusivos, não podemos interpretar que é pênalti, porque ninguém vê. Ninguém sabe".